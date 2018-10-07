 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ «Ливерпуль» не сумел победить «Манчестер Сити» в заключительном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. 

    Как сообщает Report, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.

    На 86-й минуте у «горожан» был шанс выйти вперёд, но форвард Рияд Марез не реализовал пенальти.

    «Манчестер Сити», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» (20) занимает второе место, «Ливерпуль» (20) — третье.

    В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Хаддерсфилд Таун», «Манчестер Сити» дома встретится с «Бёрнли». Оба матча состоятся 20 октября.

    Лидером по забитым мячам в Премьер-лиги на данный момент является нападающий «Челси» Эден Азар, на счету которого 7 голов в 8 встречах.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi