"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мохамеда Салаха с пенальти горожане ответили точным ударом Габриэла Жезуса.

"Ливерпуль" набрал 17 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. В активе "Манчестер Сити" 12 очков, клуб занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "Ливерпуль" 21 ноября на своем поле примет "Лестер". "Манчестер Сити" в тот же день на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".