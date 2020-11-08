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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги
Футбол
8 ноября 2020 г. 23:04
Ливерпуль и Манчестер Сити не выявили победителя

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Манчестер Сити" в центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мохамеда Салаха с пенальти горожане ответили точным ударом Габриэла Жезуса.

"Ливерпуль" набрал 17 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. В активе "Манчестер Сити" 12 очков, клуб занимает 11-ю позицию.

В следующем туре "Ливерпуль" 21 ноября на своем поле примет "Лестер". "Манчестер Сити" в тот же день на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

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