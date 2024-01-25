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"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в финале Кубка английской лиги

"Ливерпуль" и "Челси" сыграют в финале Кубка английской лиги "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом" со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.
Футбол
25 января 2024 г. 02:16
Ливерпуль и Челси сыграют в финале Кубка английской лиги

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Фулхэмом" со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу и вышел в финал турнира.

Как передает Report, в составе "Ливерпуля" мяч забил Луис Диас (11-я минута). У "Фулхэма" отличился Исса Диоп (77).

Первая встреча завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 2:1. В финале команда Юргена Клоппа сыграет с лондонским "Челси". Встреча запланирована на 25 февраля и пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является "Ливерпуль", выигравший турнир девять раз. "Челси" побеждал пять раз, последний титул команда из Лондона выиграла в 2015 году.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” Liqa Kubokunun finalına çıxıb

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