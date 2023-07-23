"Ливерпуль" и "Атлетико" претендуют на Верратти

"Ливерпуль", "Атлетико" и несколько саудовских клубов вступили в борьбу за полузащитника ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти.

"Ливерпуль", "Атлетико" и несколько саудовских клубов вступили в борьбу за полузащитника ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти.

Как передает Report со ссылкой на Marca, "матрасники" уже сделали парижскому клубу предложение. ПСЖ готов расстаться со своим хавбеком не менее чем за € 70 млн.

Отмечается, что помимо "Атлетико" и "Ливерпуля" на итальянца претендует несколько команд из Саудовской Аравии. При этом полузащитник не хочет покидать Европу.

В сезоне-2022/2023 Верратти провёл 38 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.