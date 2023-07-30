"Ливерпуль" хочет взять в аренду форварда ПСЖ Мбаппе

Английский "Ливерпуль" готов взять в аренду французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Английский "Ливерпуль" готов взять в аренду французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mirror.

Сделка позволит ПСЖ получить доход, а также сэкономить на высокой зарплате 24‑летнего форварда.

Также издание отметило, что руководство ПСЖ недовольно тем фактом, что Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским клубом "Аль-Хилялем", который предлагал за футболиста рекордную сумму в €300 млн, что устроило французский клуб.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".

21 июля руководство ПСЖ исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующем летом в статусе свободного агента.