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"Ливерпуль" хочет взять в аренду форварда ПСЖ Мбаппе

"Ливерпуль" хочет взять в аренду форварда ПСЖ Мбаппе Английский "Ливерпуль" готов взять в аренду французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Футбол
30 июля 2023 г. 04:39
Ливерпуль хочет взять в аренду форварда ПСЖ Мбаппе

Английский "Ливерпуль" готов взять в аренду французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mirror.

Сделка позволит ПСЖ получить доход, а также сэкономить на высокой зарплате 24летнего форварда.

Также издание отметило, что руководство ПСЖ недовольно тем фактом, что Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским клубом "Аль-Хилялем", который предлагал за футболиста рекордную сумму в €300 млн, что устроило французский клуб.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".

21 июля руководство ПСЖ исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующем летом в статусе свободного агента.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” Mbappeni heyətinə qata bilər

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