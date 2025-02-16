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"Ливерпуль" готов заплатить более €65 млн за полузащитника ПСЖ

"Ливерпуль" готов заплатить более €65 млн за полузащитника ПСЖ "Ливерпуль" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери.
Футбол
16 февраля 2025 г. 11:46
Ливерпуль готов заплатить более €65 млн за полузащитника ПСЖ

"Ливерпуль" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери.

Как передает Report, об этом сообщает Anfield Watch.

Согласно информации, английский клуб уже связался с агентом французского футболиста. Подчеркивается, что "Ливерпуль" готов заплатить более € 65 млн за трансфер 18-летнего игрока.

Отметим, что Заир-Эмери является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul" PSJ-nin futbolçusu üçün 65 milyon avro ödəməyə hazırdır

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