"Ливерпуль" готов заплатить более €65 млн за полузащитника ПСЖ

"Ливерпуль" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери.

"Ливерпуль" проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери.

Как передает Report , об этом сообщает Anfield Watch.

Согласно информации, английский клуб уже связался с агентом французского футболиста. Подчеркивается, что "Ливерпуль" готов заплатить более € 65 млн за трансфер 18-летнего игрока.

Отметим, что Заир-Эмери является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.