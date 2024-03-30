О нас

"Ливерпуль" готов заплатить 15 млн евро за тренера Аморима

"Ливерпуль" готов заплатить 15 млн евро за тренера Аморима Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может заплатить португальскому "Спортингу" 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима.
Футбол
30 марта 2024 г. 17:35
Ливерпуль готов заплатить 15 млн евро за тренера Аморима

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может заплатить португальскому "Спортингу" 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По информации источника, теперь "Ливерпуль" переключил внимание на 39-летнего Аморима. В его контракте со "Спортингом" прописаны отступные в размере 15 млн евро, и клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) готов выплатить эту сумму.

Аморим возглавляет "Спортинг" с 2020 года. В первом сезоне он помог клубу впервые за 19 лет выиграть чемпионат Португалии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Liverpul" yeni baş məşqçi ilə bağlı qərarını təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi