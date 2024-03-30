"Ливерпуль" готов заплатить 15 млн евро за тренера Аморима

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может заплатить португальскому "Спортингу" 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима.

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может заплатить португальскому "Спортингу" 15 млн евро за главного тренера Рубена Аморима.

Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

По информации источника, теперь "Ливерпуль" переключил внимание на 39-летнего Аморима. В его контракте со "Спортингом" прописаны отступные в размере 15 млн евро, и клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) готов выплатить эту сумму.

Аморим возглавляет "Спортинг" с 2020 года. В первом сезоне он помог клубу впервые за 19 лет выиграть чемпионат Португалии.