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"Ливерпуль" готов обсудить продление контракта с одним из ведущих игроков основы

"Ливерпуль" готов обсудить продление контракта с одним из ведущих игроков основы Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас проведет переговоры о продлении своего контракта после окончания сезона.
Футбол
3 мая 2025 г. 05:53
Ливерпуль готов обсудить продление контракта с одним из ведущих игроков основы

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас проведет переговоры о продлении своего контракта после окончания сезона.

Как передает Report, об этом пишет Sky Sports.

В прошлый уикенд Диас достиг рубежа в 100 матчей за "Ливерпуль", отметившись голом против "Тоттенхэма" и отпраздновав с "красными" чемпионство в Премьер-Лиге.

В предыдущие месяцы ходили слухи, что "Ливерпуль" может продать Диаса, находящегося на пороге своего предпоследнего года по контракту, однако Sky Sports утверждает, что приоритет "красных" — продлить сотрудничество с Луисом.

Если до продажи Диаса все же дойдет, то среди возможных претендентов на 28-летнего игрока сборной Колумбии называются "Барселона" и саудовские клубы.

Добавим, Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 37 миллионов фунтов в январе 2022. Помимо титула Премьер-Лиги, Луис успел выиграть с "красными" Кубок Англии и два Кубка Лиги.

При этом издание Relevo отмечает, что колумбиец намерен выиграть с "Ливерпулем" Лигу чемпионов УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul”un futbolçusu klubla müqaviləsinin müddətini uzatmağı nəzərdən keçirir

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