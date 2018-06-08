"Ливерпуль" договорился о трансфере Фекира за 55 млн

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир близок к переходу в «Ливерпуль».

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.

Отмечается, что 24-летний игрок пройдёт медобследование в мерсисайдском клубе сегодня, 8 июня. «Лион» получит за полузащитника € 55 млн. Вместе с бонусами сумма трансфера может увеличиться до € 60 млн.

Фекир выступает за французский клуб с 2013 года. В минувшем сезоне Лиги 1 Набиль принял участие в 30 матчах (28 – в основе), забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Стоит отметить, что полузащитник попал в окончательную заявку сборной Франции на предстоящий чемпионат мира по футболу в России.