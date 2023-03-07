"Ливерпуль" активно интересуется бомбардиром "Лестера"

Английский клуб "Ливерпуль" проявляет активный интерес к полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону.

Английский клуб "Ливерпуль" проявляет активный интерес к полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону.

Как передает Report со ссылкой на Football Insider, "Лестер" не продвинулся в переговорах о новом контракте с игроком. Соглашение истекает в 2024 году. "Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией. Сообщается, что клуб хочет сохранить игрока, однако не против продать его летом за сумму € 68–79 млн. "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" уже сделали Мэддисона главной целью на летнее трансферное окно. "Манчестер Сити" также может вступить в борьбу.

Мэддисон перешел в "Лестер" из "Норвича" в 2018 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги игрок принял участие в 18 матчах команды, забив девять голов и отметившись пятью результативными передачами.