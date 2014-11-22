Лионеля Месси могут арестовать

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Барселона" Лионель Месси может покинуть Испанию. Как сообщает Report со ссылкой на издание "The Guardian", причиной этому стали проблемы аргентинского нападающего с выплатой налогов.

Раннее Месси выплатил налог на сумму 52 миллиона. Однако он все еще находится под следствием и может быть даже отправлен в тюрьму. "Другие элитные спортсмены также сталкивались с такой ситуацией. У них были проблемы с налогами, но они решали их в административном порядке. Например, Икер Касильяс, Хави и Рафаэль Надаль. Однако, Месси - единственный спортсмен, в отношении которого подан судебный иск и даже есть вероятность его заключения под стражу. Он очень зол на Испанию и хочет покинуть эту страну", - заявил близкий к футболисту источник.

Отметим, что Лионель Месси и его отец и личный агентом Хорхе Месси обвиняются в уклонении от уплаты налогов в испанскую казну.