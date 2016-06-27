Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины.

Как сообщает Report, 29-летний нападающий объявил об этом после поражения от сборной Чили в финальном матче Кубка Америки.

"Для меня в сборной все заканчивается. Это мое решение", - сказал Месси.

Отметим, что в финала кубка Америки, проведенного в США, Аргентина проиграла Чили в серии пенальти со счетом 2:4. Один из пенальти не смог забить Лионель Месси.