Лионель Месси запустил собственный бренд спортивных напитков

Один из самых успешных футболистов современности, аргентинец Лионель Месси запустил собственный бренд спортивных напитков.

Один из самых успешных футболистов современности, аргентинец Лионель Месси запустил собственный бренд спортивных напитков.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации, напитки Mas+ будут созданы в партнерстве с компанией Mark Anthony Brands – четвертым по величине пивным брендом в США и лидером в категории алкогольных коктейлей.

Напиток будет выпускаться в четырех вкусах, названия некоторых из них связаны с различными моментами карьеры 36-летнего аргентинца. В частности, вкус Miami Punch является отсылкой к действующему клубу футболиста "Интер Майами", а название Orange d’Or – к его рекордным восьми "Золотым мячам".

"Чтобы достичь своих целей, мне сначала нужно было осознать, насколько важно следить за здоровьем. Я потратил долгое время на поиски, но так и не смог найти напиток с подходящими мне вкусами и ингредиентами, – рассказывает Месси. – Поэтому я решил создать свой собственный напиток, который будет выпускаться в моих любимых вкусах, содержать сбалансированное количество электролитов и идеально подходить для моей семьи и друзей".

Впервые напиток появится в продаже в Майами 13 июня, в июле станет доступен для покупки на веб-сайте бренда, а в августе – во всех супермаркетах США. Глобальный запуск продукта запланирован на конец 2024 года.

По мнению экспертов, у Mas+ есть хорошая возможность закрепиться на крупном рынке Латинской Америки. Во-первых, потому что Месси родом из Аргентины, где он имеет особенно преданную фан-базу, а во-вторых, потому что один из крупнейших игроков индустрии – Prime – еще не представлен в данном регионе.

В 2023 году аргентинец занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes с общим доходом в 130 млн долларов. Базовая зарплата Месси в "Интер Майами" составляет 12 млн долларов, еще 20,4 млн долларов игрок получает в качестве гарантированной компенсации.