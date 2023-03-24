Лионель Месси забил 800-й гол в карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси отличился в товарищеском матче за свою национальную сборную против Панамы.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси отличился в товарищеском матче за свою национальную сборную против Панамы.

Как сообщает Report, 35-летний форвард записал на свой счет 800-й мяч в профессиональной карьере. Всего за сборную Аргентины Месси отличился 99 раз, за "Барселону" и "ПСЖ" в общей сложности южноамериканец забил 701 гол.

Игра завершилась со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси провел 23 игры, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.