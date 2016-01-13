​Лионель Месси: "Я завершу карьеру у себя дома – в "Барселоне"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз подчеркнул, что не собирается покидать каталонский клуб до конца карьеры.

Как передает Report, об этом сообщает As со ссылкой на L’Équipe.

"Я всегда об этом говорю и повторю вновь: я завершу карьеру у себя дома – в "Барселоне". Что касается моих планов на год, то прошлый год мы начали неудачно, но затем завоевали практически все, что возможно. Именно это я планирую повторить и в этом году", – цитирует Месси As.