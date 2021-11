Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" в седьмой раз

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси в 7-й раз стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место - Жоржиньо из "Челси".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с "Баварией" и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с "Челси" - Лигу чемпионов.