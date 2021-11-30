Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" в седьмой раз

Началась церемония вручения премии "Золотой мяч", учрежденной France Football.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси в 7-й раз стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место - Жоржиньо из "Челси".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с "Баварией" и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с "Челси" - Лигу чемпионов.

00:18

На церемонии вручения "Золотого мяча" было объявлено имя лучшей футболистки.

Как сообщает Report, награду завоевала полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Алексия Путельяс.

27-летняя футболистка опередила свою соотечественницу и одноклубницу Дженнифер Эрмосон, а также Саманту Керри из английского клуба "Челси".

23:30

Началась церемония вручения премии "Золотой мяч", учрежденной France Football.

Как сообщает Report, победители в трех номинациях будут определены на мероприятии, которое проходит во французской столице Париже в "Театре дю Шатле".

На церемонии наряду с лучшими игроками мужского и женского пола будут награждены "лучший вратарь" и "молодой игрок года".

По предварительным результатам голосования среди игроков-мужчин осталось только 10 из 30 претендентов на "Золотой мяч":

Карим Бензема ("Реал Мадрид," Испания)

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция)

Джорджиньо ("Челси", Англия)

Н Голо Канте ("Челси")

Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Лионель Месси (ПСЖ)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия)