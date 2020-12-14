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Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле

Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0), в шаге от повторения знаменательного достижения.
Футбол
14 декабря 2020 г. 04:47
Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле
Лионель Месси

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0), в шаге от повторения знаменательного достижения.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, забитый мяч в ворота "Леванте" стал 642-м в карьере аргентинского капитана "Барселоны", и, как отмечает ряд источников, несмотря на различные споры в этом вопросе, Лионелю Месси остается лишь один гол до покорения отметки в 643 мяча за один клуб легендарного бразильца Пеле.

Напомним, что Пеле с 1956 по 1974 год выступал на родине за "Сантос", после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос".

Отметим, что до конца 2020 года "Барселона" в чемпионате Испании встретится с "Реал Сосьедад", "Валенсией", "Вальядолидом" и "Эйбаром".

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Версия на азербайджанском языке Messi qol sayına görə Pelenin rekorduna çatır

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