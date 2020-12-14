Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0), в шаге от повторения знаменательного достижения.

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:0), в шаге от повторения знаменательного достижения.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, забитый мяч в ворота "Леванте" стал 642-м в карьере аргентинского капитана "Барселоны", и, как отмечает ряд источников, несмотря на различные споры в этом вопросе, Лионелю Месси остается лишь один гол до покорения отметки в 643 мяча за один клуб легендарного бразильца Пеле.

Напомним, что Пеле с 1956 по 1974 год выступал на родине за "Сантос", после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос".

Отметим, что до конца 2020 года "Барселона" в чемпионате Испании встретится с "Реал Сосьедад", "Валенсией", "Вальядолидом" и "Эйбаром".