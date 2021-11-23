Лионель Месси: В какой-то момент вернусь в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую "Барселону".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о желании вернуться в каталонскую "Барселону".

Как передает Report, об этом сообщает Ge.globo со ссылкой на Marca.

"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", - приводит слова Месси агентство.

В августе 2021 года Месси перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Цвета каталонского клуба аргентинец защищал с 2003 по 2021 год. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1, в которых забил 1 гол. В Лиге чемпионов Месси принял участие в трех матчах, в которых записал в свой актив 3 гола.