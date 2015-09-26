​Лионель Месси травмировал связки колена и выбыл на полгода

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повредил связки колена в матче шестого тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" и выбыл из строя на шесть месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Sport.

Аргентинский форвард был заменен после столкновения с защитником "Лас-Пальмаса" Педро Бигасом на 10-й минуте встречи.

Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" девять матчей, в которых забил шесть мячей.