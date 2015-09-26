 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Лионель Месси травмировал связки колена и выбыл на полгода

    Он повредил связки колена в матче шестого тура чемпионата Испании

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повредил связки колена в матче шестого тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" и выбыл из строя на шесть месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Sport.

    Аргентинский форвард был заменен после столкновения с защитником "Лас-Пальмаса" Педро Бигасом на 10-й минуте встречи.

    Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" девять матчей, в которых забил шесть мячей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi