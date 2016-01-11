​Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча"-2015

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, церемония вручения награды лучшему футболисту мира 2015 года состоялась во время гала-вечера в Цюрихе.

В голосовании тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов 28-летний форвард опередил своего одноклубника бразильца Неймара, а также нападающего "Реала" португальца Криштиану Роналду.

Награду аргентинцу вручил обладатель "Золотого мяча" 2007 года бразилец Кака.

"Это особый момент для меня - я вернулся на сцену и вновь выиграл "Золотой мяч" после двух лет, когда он доставался Криштиану. Пять "Золотых мячей" - это гораздо больше того, о чем я мечтал в детстве. Благодарен партнерам по команде. Я люблю футбол за все, что он для меня сделал", - сказал Месси.

Месси и Неймар выиграли вместе с "Барселоной" в сезоне-2014/15 чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, а также стали в декабре победителями клубного чемпионата мира. Со сборной Аргентины Месси дошел до финала Кубка Америки и был признан лучшим игроком турнира.