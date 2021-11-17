Лионель Месси стал футболистом года

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Goal50, вручаемую лучшему футболисту года по версии авторитетного портала Goal.

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Goal50, вручаемую лучшему футболисту года по версии авторитетного портала Goal.

Как сообщает Report, по результатам опроса 34-летний аргентинский нападающий набрал более 14 миллионов голосов.

Форвард "ПСЖ" опередил лидера "МЮ" и сборной Португалии Криштиану Роналду и польского голеадора "Баварии" Роберта Левандовского.

В первую десятку по результатам опроса также вошли: Эрлинг Холанн (Норвегия, "Боруссия" Дортмунд), Н’Голо Канте (Франция, "Челси"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Неймар (Бразилия, "ПСЖ"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ").