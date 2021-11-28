Лионель Месси сменил имидж

В социальный сетях обсуждают смену имиджа форварда ПСЖ Лионеля Месси. Аргентинец сбрил бороду. Болельщики считают, что футболист побрился перед фотосессией с "Золотым мячом".

В социальный сетях обсуждают смену имиджа форварда ПСЖ Лионеля Месси. Аргентинец сбрил бороду. Болельщики считают, что футболист побрился перед фотосессией с "Золотым мячом".

Как передает Report, один из пользователей Twitter опубликовал старое фото Месси, с "Золотым мячом" в руках. На снимке футболист без бороды.

"Это будущее, о котором все говорят", - подписал снимок пользователь.

Ранее журналисты Йозеп Педрероль (El Chiringuito) и Матте Морено (Calciomercato) сообщили, что Месси выиграет награду в этом году.