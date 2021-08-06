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Лионель Месси решил продолжить карьеру в ПСЖ

Лионель Месси решил продолжить карьеру в ПСЖ Лионель Месси определился со своим будущим. Аргентинец станет игроком "Пари Сен-Жермен".
Футбол
6 августа 2021 г. 23:48
Лионель Месси решил продолжить карьеру в ПСЖ
Лионель Месси

Лионель Месси определился со своим будущим. Аргентинец станет игроком "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, аргентинский нападающий подпишет трехлетний контракт с новым клубом и будет зарабатывать 40 миллионов евро в год.

Парижане планируют закрыть эту сделку уже на выходных.

Напомним, каталонский клуб официально объявил, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители "Барсы" утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за "Барселону" с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь - в Кубке и Суперкубке Испании, четыре - в Лиге чемпионов, по три - в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с каталонцами истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три - с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Lionel Messinin yeni klubu məlum olub

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