The Best FIFA Awards-2023: Месси признан лучшим футболистом мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.
Как передает Report, церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards проходит в Лондоне.
На награду также претендовали норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за английский "Манчестер Сити", и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
Награду лучшей футболистке года получила испанка Айтана Бонмати, которая выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Испании в составе "Барселоны", а также завоевала золото чемпионата мира вместе с национальной сборной и стала лучшим игроком турнира. В октябре она стала обладательницей "Золотого мяча". На награду ФИФА также претендовали ее соотечественница Дженнифер Эрмосо, которая после чемпионата мира попала в скандал из-за поцелуя с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, и колумбийка Линда Кайседо.
Также ФИФА представила символические команды по итогам 2023 года среди мужчин и женщин.
В мужскую команду вошли бельгийский вратарь Тибо Куртуа (испанский "Реал"); защитники: англичане Кайл Уокер, Джон Стоунз, португалец Рубен Диаш (все - английский "Манчестер Сити"); полузащитники: португалец Бернарду Силва, бельгиец Кевин Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити"), англичанин Джуд Беллингем ("Реал"); нападающие: Лионель Месси (американский "Интер Майами"), норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), француз Килиан Мбаппе (французский "Пари Сен-Жермен), бразилец Винисиус ("Реал").
В женскую команду года вошли вратарь сборной Англии Мэри Ирпс ("Манчестер Юнайтед"); защитники: испанка Ольга Кармона ("Реал"), англичанки Люси Бронз ("Барселона") и Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити"); полузащитники: испанка Айтана Бонмати ("Барселона"), англичанки Лорен Джеймс ("Челси"), Кира Уолш ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед") и Алессия Руссо ("Арсенал"); нападающие: австралийка Сэм Керр ("Челси") и американка Алекс Морган ("Сан-Диего").
- Болельщиком года стал аргентинский фанат "Колона", который кормил маленького ребенка на футбольном стадионе.
- Премию Пушкаша за лучший гол прошлого года получил Гильерме Мадруга.
- Премию ФИФА за честную игру получила сборная Бразилии.
- Лучшим вратарем мира признал Эдерсон ("Ман Сити").
- Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэри Эрпс признана лучшим голкипером мира.
- Лучшим тренером признан Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").
- Наставник сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером года в женском футболе.