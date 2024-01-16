The Best FIFA Awards-2023: Месси признан лучшим футболистом мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

Как передает Report, церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards проходит в Лондоне.

На награду также претендовали норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за английский "Манчестер Сити", и французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Награду лучшей футболистке года получила испанка Айтана Бонмати, которая выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Испании в составе "Барселоны", а также завоевала золото чемпионата мира вместе с национальной сборной и стала лучшим игроком турнира. В октябре она стала обладательницей "Золотого мяча". На награду ФИФА также претендовали ее соотечественница Дженнифер Эрмосо, которая после чемпионата мира попала в скандал из-за поцелуя с экс-главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, и колумбийка Линда Кайседо.

Также ФИФА представила символические команды по итогам 2023 года среди мужчин и женщин.

В мужскую команду вошли бельгийский вратарь Тибо Куртуа (испанский "Реал"); защитники: англичане Кайл Уокер, Джон Стоунз, португалец Рубен Диаш (все - английский "Манчестер Сити"); полузащитники: португалец Бернарду Силва, бельгиец Кевин Де Брюйне (оба - "Манчестер Сити"), англичанин Джуд Беллингем ("Реал"); нападающие: Лионель Месси (американский "Интер Майами"), норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), француз Килиан Мбаппе (французский "Пари Сен-Жермен), бразилец Винисиус ("Реал").

В женскую команду года вошли вратарь сборной Англии Мэри Ирпс ("Манчестер Юнайтед"); защитники: испанка Ольга Кармона ("Реал"), англичанки Люси Бронз ("Барселона") и Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити"); полузащитники: испанка Айтана Бонмати ("Барселона"), англичанки Лорен Джеймс ("Челси"), Кира Уолш ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед") и Алессия Руссо ("Арсенал"); нападающие: австралийка Сэм Керр ("Челси") и американка Алекс Морган ("Сан-Диего").

- Болельщиком года стал аргентинский фанат "Колона", который кормил маленького ребенка на футбольном стадионе.

- Премию Пушкаша за лучший гол прошлого года получил Гильерме Мадруга.

- Премию ФИФА за честную игру получила сборная Бразилии.

- Лучшим вратарем мира признал Эдерсон ("Ман Сити").

- Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэри Эрпс признана лучшим голкипером мира.

- Лучшим тренером признан Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

- Наставник сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером года в женском футболе.