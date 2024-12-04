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Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде

Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде Футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.
Футбол
4 декабря 2024 г. 13:11
Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде

Футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Как сообщает Report, 11 декабря в Baku Crystal Hall фанаты получат возможность встретиться с чемпионом мира, восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси и его товарищами по команде.

Кроме того, зрителям будет представлен фильм, содержащий уникальные кадры из жизни и карьеры футбольной звезды.

Мероприятие будет сопровождаться музыкальной программой. На сцене Baku Crystal Hall выступят всемирно известный композитор и певец Уилли Уильям, знаменитая группа Morandi.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в пунктах продаж. Средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность.

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Версия на азербайджанском языке Lionel Messi komanda yoldaşları ilə birlikdə Bakıya gəlir

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