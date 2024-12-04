Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде

Футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси приедет в Баку вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Как сообщает Report, 11 декабря в Baku Crystal Hall фанаты получат возможность встретиться с чемпионом мира, восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси и его товарищами по команде.

Кроме того, зрителям будет представлен фильм, содержащий уникальные кадры из жизни и карьеры футбольной звезды.

Мероприятие будет сопровождаться музыкальной программой. На сцене Baku Crystal Hall выступят всемирно известный композитор и певец Уилли Уильям, знаменитая группа Morandi.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в пунктах продаж. Средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность.