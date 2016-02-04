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    Лионель Месси преодолел отметку в 500 голов за карьеру

    На счету пятикратного обладателя Золотого мяча 501 гол за время профессиональной карьеры

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси преодолел отметку в 500 голов за карьеру.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это случилось в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии" (7:0), в котором форвард отметился хет-триком. Теперь на счету пятикратного обладателя "Золотого мяча" 501 гол за время профессиональной карьеры.

    Из них 436 мячей он забил в составе "Барселоны", еще 65 раз Месси отличился, выступая за сборную Аргентины.

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