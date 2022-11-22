Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по числу выступлений на чемпионатах мира.
Как сообщает Report, форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Турнир в Катаре стал пятым в карьере 35-летнего футболиста
Он повторил рекорд Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса (оба — Мексика), Лотара Маттеуса (Германия) и Джанлуиджи Буффона (Италия), которые также сыграли на пяти чемпионатах мира.
Этот рекорд могут повторить еще два футболиста: португалец Криштиану Роналду и мексиканец Андрес Гуардадо, так как оба уже выступали на четырех чемпионатах мира и попали в финальные заявки своих национальных команд на турнир в Катаре.