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Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира

Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по числу выступлений на чемпионатах мира.
Футбол
22 ноября 2022 г. 14:29
Лионель Месси повторил рекорд по выступлениям на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по числу выступлений на чемпионатах мира.

Как сообщает Report, форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2022 против Саудовской Аравии. Турнир в Катаре стал пятым в карьере 35-летнего футболиста

Он повторил рекорд Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса (оба — Мексика), Лотара Маттеуса (Германия) и Джанлуиджи Буффона (Италия), которые также сыграли на пяти чемпионатах мира.

Этот рекорд могут повторить еще два футболиста: португалец Криштиану Роналду и мексиканец Андрес Гуардадо, так как оба уже выступали на четырех чемпионатах мира и попали в финальные заявки своих национальных команд на турнир в Катаре.

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Версия на азербайджанском языке Lionel Messi dünya çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb

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