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Лионель Месси полюбовался карабахскими скакунами в Баку

Лионель Месси полюбовался карабахскими скакунами в Баку Футболист клуба "Интер Майами" (США) Лионель Месси вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой наблюдали за карабахскими лошадьми в Баку.
Футбол
11 декабря 2024 г. 15:00
Лионель Месси полюбовался карабахскими скакунами в Баку

Футболист клуба "Интер Майами" (США) Лионель Месси вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой наблюдали за карабахскими скакунами в Баку.

Как сообщает Report, они выразили восторг от увиденного.

Сегодня на мероприятии в Baku Crystal Hall поклонники получат возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Все средства от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели.

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Версия на английском языке ФотоLionel Messi views Karabakh horses in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоLionel Messi Bakıda Qarabağ atlarını izləyib

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