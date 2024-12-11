Лионель Месси полюбовался карабахскими скакунами в Баку

Футболист клуба "Интер Майами" (США) Лионель Месси вместе с товарищами по команде - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой наблюдали за карабахскими скакунами в Баку.
Как сообщает Report, они выразили восторг от увиденного.
Сегодня на мероприятии в Baku Crystal Hall поклонники получат возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и его товарищей по команде.
Все средства от продажи билетов будут направлены на благотворительные цели.