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Лионель Месси поделился снимком с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде

Лионель Месси поделился снимком с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде Аргентинская суперзвезда мирового футбола Лионель Месси поделился фотографией с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде.
Футбол
1 октября 2023 г. 19:25
Лионель Месси поделился снимком с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде

Аргентинская суперзвезда мирового футбола Лионель Месси поделился фотографией с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде.

Как передает Report, соответствующую публикацию форвард разместил в своем аккаунте в Instagram.

Согласно информации, спортсмен принял предпринимателя у себя дома. Как можно увидеть на снимке, во встрече также участвовали их супруги.

В то же время о встрече рассказала супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, наш соотечественник присутствовал на дне рождения Месси. Он подарил футболисту азербайджанский ковер.

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Версия на азербайджанском языке Messi azərbaycanlı iş adamı ilə paylaşım edib - VİDEO

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