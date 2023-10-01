Лионель Месси поделился снимком с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде

Аргентинская суперзвезда мирового футбола Лионель Месси поделился фотографией с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде.

Аргентинская суперзвезда мирового футбола Лионель Месси поделился фотографией с азербайджанским бизнесменом Аднаном Ахмедзаде.

Как передает Report, соответствующую публикацию форвард разместил в своем аккаунте в Instagram.

Согласно информации, спортсмен принял предпринимателя у себя дома. Как можно увидеть на снимке, во встрече также участвовали их супруги.

В то же время о встрече рассказала супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, наш соотечественник присутствовал на дне рождения Месси. Он подарил футболисту азербайджанский ковер.