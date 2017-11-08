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    Лионель Месси ответил на обвинения в связи с вмешательством в состав команды

    30-летний футболист в настоящее время находится в Москве

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси опроверг информацию о том, что он дает советы главному тренеру национальной команды Хорхе Сампаоли относительно состава.

    Как сообщает Report, 30-летний нападающий сказал в заявлении TyC Sports, что он не управляет сборной Аргентины.

    Лидер представителя Южной Америки и испанской команды "Барселона" сказал, что сказанное в связи с этим неправда: "Никогда я не выбирал игроков в стартовый состав и не говорил, кого нужно вызвать в национальную команду".

    Отметим, что Лионель Месси в настоящее время находится в Москве. Сборная Аргентины 11 ноября проведет товарищеский матч со сборной России.

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