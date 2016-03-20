Лионель Месси откроет в Барселоне огромный ресторан

Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Бомбардир "Барселоны" Лионель Месси и его брат Родриго начали сотрудничество с известными испанскими рестораторами - братьями Иглесиасами, которые помогут в развитии собственного заведения.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, ресторан братьев Месси будет называться Bellavista del Jardin del Norte.

По данным источника, площадь данного заведения будет весьма внушительным - более тысячи квадратных метров, а дизайн планируется оформить в городским стиле и разделить помещение на зоны - церковь, киоск с печатью, площадь и другие.

Не обойдется и без футбола, который будет напоминать о владельце заведения. В ресторане будет установлен настольный футбол, а посетители смогут посмотреть на копии выигранных трофеев Лионеля.