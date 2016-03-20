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    Лионель Месси откроет в Барселоне огромный ресторан

    Площадь заведения будет занимать более тысячи квадратных метров

    Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Бомбардир "Барселоны" Лионель Месси и его брат Родриго начали сотрудничество с известными испанскими рестораторами - братьями Иглесиасами, которые помогут в развитии собственного заведения.

    Как передает Report со ссылкой на Sport.es, ресторан братьев Месси будет называться Bellavista del Jardin del Norte.

    По данным источника, площадь данного заведения будет весьма внушительным - более тысячи квадратных метров, а дизайн планируется оформить в городским стиле и разделить помещение на зоны - церковь, киоск с печатью, площадь и другие.

    Не обойдется и без футбола, который будет напоминать о владельце заведения. В ресторане будет установлен настольный футбол, а посетители смогут посмотреть на копии выигранных трофеев Лионеля.

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