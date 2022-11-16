О нас

Лионель Месси: Не думаю, что буду играть ещё долгое время

Лионель Месси: Не думаю, что буду играть ещё долгое время Форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.
Футбол
16 ноября 2022 г. 01:12
Лионель Месси: Не думаю, что буду играть ещё долгое время

Форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.

Как передает Report, об этом он заявил изданию Mundo Deportivo.

"Я люблю футбол, люблю просто играть и получать удовольствие, единственное, чем я занимался всю жизнь - это игра в футбол. Уверен, что после окончания карьеры игрока моя жизнь также будет связана с этой игрой. Не думаю, что буду играть ещё долгое время", - сказал Месси.

Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч" и является рекордсменом по этому показателю.

Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Lionel Messi: "Uzun müddət oynayacağımı düşünmürəm"

Другие новости из категории

УЕФА наказал французский клуб за беспорядки в игре с Карабахом
УЕФА наказал французский клуб за беспорядки в игре с "Карабахом"
15 ноября 2022 г. 23:31
Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности
Джанни де Бьязи: Эти две игры важны с точки зрения обретения уверенности
15 ноября 2022 г. 20:40
Экс-вратарь сборной Азербайджана избран членом комитета УЕФА
Экс-вратарь сборной Азербайджана избран членом комитета УЕФА
15 ноября 2022 г. 13:13
Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира
Названы футболисты, забившие наибольшее число голов в финалах чемпионатов мира
15 ноября 2022 г. 11:32
Роналду может перейти в Баварию
Роналду может перейти в "Баварию"
15 ноября 2022 г. 07:14
Манчестер Юнайтед накажет Роналду огромным штрафом за скандальное интервью
"Манчестер Юнайтед" накажет Роналду огромным штрафом за скандальное интервью
14 ноября 2022 г. 23:36
ЧМ-2022: Определились составы всех участников
ЧМ-2022: Определились составы всех участников
14 ноября 2022 г. 22:09
Манчестер Юнайтед отреагировал на высказывания Роналду
"Манчестер Юнайтед" отреагировал на высказывания Роналду
14 ноября 2022 г. 19:29
Гара Гараев: Я расстроен тем, что не получил приглашение в сборную
Гара Гараев: Я расстроен тем, что не получил приглашение в сборную
14 ноября 2022 г. 16:03
Орхан Мамедов: Мини-футбол широко распространен среди населения
Орхан Мамедов: Мини-футбол широко распространен среди населения
14 ноября 2022 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi