Лионель Месси: Не думаю, что буду играть ещё долгое время

Форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.

Форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры игрока.

Как передает Report, об этом он заявил изданию Mundo Deportivo.

"Я люблю футбол, люблю просто играть и получать удовольствие, единственное, чем я занимался всю жизнь - это игра в футбол. Уверен, что после окончания карьеры игрока моя жизнь также будет связана с этой игрой. Не думаю, что буду играть ещё долгое время", - сказал Месси.

Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч" и является рекордсменом по этому показателю.

Форвард в составе сборной Аргентины выступит на чемпионате мира в Катаре в группе С, соперниками аргентинцев станут команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.