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    Лионель Месси назначен послом ООН

    Зураб Пололикашвили заявил об этом после матча Барселона - Леганес

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назначила форварда "Барселоны" Лионеля Месси послом по ответственному туризму.

    Как сообщает Report, об этом после матча "Барселона" - "Леганес" (3:1) в XXXI туре Ла Лиги Испании заявил генсек организации Зураб Пололикашвили.

    Аргентинский футболист также коснулся новой должности: "Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека". 

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