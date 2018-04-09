Лионель Месси назначен послом ООН

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) назначила форварда "Барселоны" Лионеля Месси послом по ответственному туризму.

Как сообщает Report, об этом после матча "Барселона" - "Леганес" (3:1) в XXXI туре Ла Лиги Испании заявил генсек организации Зураб Пололикашвили.

Аргентинский футболист также коснулся новой должности: "Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека".