Нападающий "Барселоны" Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году. Лионель – второй игрок в истории клуба, удостоенный Креста Сант-Жорди после экс-игрока и тренера "Барселоны" Йохана Круиффа.

Отметим, что в текущем сезоне Месси принял участие в 48 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021 года.