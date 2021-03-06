Лионель Месси - лучший игрок чемпионата Испании в феврале

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля.

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В пяти февральских матчах 33-летний аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Месси занимает первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании - на его счету 19 голов.

На звание лучшего игрока Примеры в феврале также претендовали Тибо Куртуа ("Реал"), Александер Исак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Алехандро Беренгер ("Атлетик"), Набиль Фекир ("Реал Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Леванте").

Всего Месси провел в испанском чемпионате 508 матчей, забил 463 гола и отдал 202 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в 80 млн евро.