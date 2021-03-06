Лионель Месси - лучший игрок чемпионата Испании в феврале

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт лиги.
В пяти февральских матчах 33-летний аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Месси занимает первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании - на его счету 19 голов.
На звание лучшего игрока Примеры в феврале также претендовали Тибо Куртуа ("Реал"), Александер Исак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Алехандро Беренгер ("Атлетик"), Набиль Фекир ("Реал Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Леванте").
Всего Месси провел в испанском чемпионате 508 матчей, забил 463 гола и отдал 202 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в 80 млн евро.