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Лионель Месси - лучший игрок чемпионата Испании в феврале

Лионель Месси - лучший игрок чемпионата Испании в феврале Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля.
Футбол
6 марта 2021 г. 04:41
Лионель Месси - лучший игрок чемпионата Испании в феврале
Лионель Месси

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Примеры по итогам февраля.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В пяти февральских матчах 33-летний аргентинец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Месси занимает первое место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Испании - на его счету 19 голов.

На звание лучшего игрока Примеры в феврале также претендовали Тибо Куртуа ("Реал"), Александер Исак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Алехандро Беренгер ("Атлетик"), Набиль Фекир ("Реал Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Леванте").

Всего Месси провел в испанском чемпионате 508 матчей, забил 463 гола и отдал 202 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в 80 млн евро.

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