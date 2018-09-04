Лионель Месси: Легко могу представить, что буду играть в 40 лет

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Легко могу представить, что буду играть и в 40 лет. Пока что не думал, чем займусь, когда завершу карьеру, не знаю".

Как сообщает Report, об этом нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал в интервью Catalunya Radio.

По словам 31-летнего капитана он думает только о том, где сейчас и сколько сможет продолжать играть: "Когда придёт момент, тогда решу, чем хочу заниматься, а сейчас думаю только о том, что будет происходить до истечения моего контракта. После этого мы с клубом обсудим всё и решим, что делать.

Видимо, клуб устраивает молодёжная команда и игроки, которые проходят через его систему. Мой план – остаться в Барселоне, мои дети учатся в местной школе, у них есть друзья. Об этом мы думаем больше, чем о чём-либо ещё".

Отметим, что "Барселона" начала новый сезон в Ла Лиге тремя победами подряд и с 9 очками обосновалась на 1-ом месте. Лионель Месси в этих матчах забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.