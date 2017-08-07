Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Аргентинский игрок "Барселоны" Лионель Месси избран лучшим игроком в истории чемпионата Испании.

Как передает Report со ссылкой на Marca, Центр исследований истории и статистики футбола Испании пришел к такому выводу после проведенного анализа.

В рамках анализа были исследованы 9280 футболистов и чемпионаты 86 стран. За основу при исследовании брались минуты игры, голы, автоголы и красные карточки.

Имеющий 349 голов на счету Лионель Месси набрал 545 баллов. На втором месте с 528 баллами обосновался бывший игрок "Реал Мадрида" Рауль Гонсалес (1994-2010). На третьем месте с 524 баллами выступавший за "Барселону" Сесар Санчес (1939-1955).

Отметим, что выступающий в основном составе "Барселоны" Лионель Месси дебютировал 16 октября 2004 года. В составе каталонского представителя он 8 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал кубок страны, столько же раз Лигу чемпионов. 30-летний нападающий 5 раз удостаивался "Золотого мяча".