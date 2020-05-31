Лионель Месси: Футбол никогда не будет прежним

"Большинство из нас не представляет, каким будет мир после случившегося. Помимо того, это произошло неожиданно для всех, поэтому у многих наступили трудные времена. Это повлияло в какой-то мере на каждого".

Как сообщает Report, об этом заявил 33-летний нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси, рассказывая о сложившейся ситуации в мире из-за пандемии коронавируса.

Он считает, что футбол и жизнь в целом больше не будут прежними.

"Люди теряют родственников, друзей и также даже не имеют возможности нормально контактировать с обществом. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол никогда не будет прежним, как и вся жизнь", - сказал Месси.

Отметим, что приостановленная в марте из-за пандемии коронавируса испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня.