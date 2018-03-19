Лионель Месси: Чемпионат мира по футболу 2018 - последний шанс для нас

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Чемпионат мира по футболу 2018 года станет последней возможностью для нынешнего поколения аргентинских игроков завоевать титул".

Как сообщает Report со ссылкой на goal.com, об этом заявил нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, оценивая шансы команды на чемпионате.

"К сожалению, мы зависим от результата, - сказал 30-летний Месси. - Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда".

Сборная Аргентины играла в финале чемпионата мира 2014 года, уступив команде Германии со счетом 0:1, в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли чилийцам.

"Я много раз плакал из-за таких матчей, из-за того, что мы не могли осуществить мечту нашей страны. Похоже, три финала нам совершенно не помогли. Но я верю, что мы можем поднять кубок", - сказал футболист.

Отметим, что Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Сборная Аргентины сыграет в группе D со сборными Исландии, Хорватии и Нигерии. Игрокам сборной Аргентины Серхио Агуэро, Гонсало Игуаину, Анхелю ди Марии, Николасу Отаменди, Хавьеру Маскерано будет по 30 или более лет на момент проведения чемпионата мира.