Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона.

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на L'Équipe, аргентинец может остаться в составе парижан только в том случае, если согласится на снижение зарплаты.

Отмечается, отец Месси и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пытались договориться об условиях продления контракта, но с каждым разом это становилось всё сложнее.

Также сообщается, что Месси интересен вариант с возвращением в "Барселону", но при этом каталонский клуб еще не делал официального предложения ПСЖ по аргентинскому форварду.

В нынешнем сезоне Месси провёл за клуб 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.