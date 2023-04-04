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Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ

Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона.
Футбол
4 апреля 2023 г. 07:55
Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть парижан по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на L'Équipe, аргентинец может остаться в составе парижан только в том случае, если согласится на снижение зарплаты.

Отмечается, отец Месси и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи пытались договориться об условиях продления контракта, но с каждым разом это становилось всё сложнее.

Также сообщается, что Месси интересен вариант с возвращением в "Барселону", но при этом каталонский клуб еще не делал официального предложения ПСЖ по аргентинскому форварду.

В нынешнем сезоне Месси провёл за клуб 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт истекает по окончании нынешнего сезона.

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