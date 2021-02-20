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"Лион" вышел на 1-е место в чемпионате Франции

"Лион" вышел на 1-е место в чемпионате Франции "Брест" принимал "Лион" в матче 26-го тура французской Лиги 1
Футбол
20 февраля 2021 г. 03:17
Лион вышел на 1-е место в чемпионате Франции

"Брест" принимал "Лион" в матче 26-го тура французской Лиги 1.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Франсис-Ле Бле" в Бресте и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт был открыт на девятой минуте встречи. Автором гола стал полузащитник лионцев Лукас Пакета. На 29-й минуте преимущество "Лиона" удвоил Уссем Ауар с передачи Мемфиса Депая. На 44-й минуте Депай отличился сам, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки.

Во втором тайме "Брест" стал догонять "Лион". На 53-й минуте один мяч отквитал Брендан Шардонне с передачи Франка Онора. На 74-й минуте Шардонне выступил ассистентом, а мяч забил Ирвин Кардона. Однако на большее хозяев не хватило.

Таким образом, "Лион" набрал 55 очков в 26 встречах и вышел на первое место в турнирной таблице. "Брест" (31) — на 12-м месте.

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Версия на азербайджанском языке “Lion” Fransa çempionatının lideri oldu

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