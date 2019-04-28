​“Лион” предложил Венгеру пост главного тренера

Бывший главный тренер лондонского “Арсенала“ Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне.

Как передает Report, об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, в услугах опытного специалиста заинтересован “Лион“, в котором летом освободится пост наставника в связи с уходом Бруно Женезио. Более того, руководство клуба уже связалось с Венгером и предложило ему сменить Женезио.

Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда он покинул “Арсенал“ после 22 лет во главе команде. С “канонирами“ специалист завоевал 17 трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии, а также семь Кубков и Суперкубков страны.

До прихода в “Арсенал“ Венгер уже работал на родине – в период с 1984 по 1994 год он тренировал “Нанси“ и “Монако“.