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"Лион" перевели во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу

"Лион" перевели во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу Семикратный чемпион Франции по футболу "Лион" понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.
Футбол
24 июня 2025 г. 23:29
Лион перевели во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу

Семикратный чемпион Франции по футболу "Лион" понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.

Как передает Report, об этом сообщает газета L'Equipe.

Напомним, что в августе прошлого года ответственная за финансовый мониторинг организация постановила, что "Лион" должен заработать на трансферах €100 млн. Клуб тогда выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Издание отмечает, что президент клуба Джон Текстор и спортивный директор Микаэль Герлингер были опрошены во вторник Национальным директоратом по контролю и управлению (DNCG), они пытались отменить перевод дивизионом ниже, решение о котором было принято 15 ноября. Однако орган решил подтвердить перевод "Лиона" во второй дивизион. Уточняется, что клуб может подать апелляцию на это решение.

По итогам чемпионата "Лион" занял 6-е место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу Европы. Клуб также пять раз становился обладателем Кубка Франции.

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