"Лион" перевели во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу

Семикратный чемпион Франции по футболу "Лион" понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.

Семикратный чемпион Франции по футболу "Лион" понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности.

Как передает Report, об этом сообщает газета L'Equipe.

Напомним, что в августе прошлого года ответственная за финансовый мониторинг организация постановила, что "Лион" должен заработать на трансферах €100 млн. Клуб тогда выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей.

Издание отмечает, что президент клуба Джон Текстор и спортивный директор Микаэль Герлингер были опрошены во вторник Национальным директоратом по контролю и управлению (DNCG), они пытались отменить перевод дивизионом ниже, решение о котором было принято 15 ноября. Однако орган решил подтвердить перевод "Лиона" во второй дивизион. Уточняется, что клуб может подать апелляцию на это решение.

По итогам чемпионата "Лион" занял 6-е место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу Европы. Клуб также пять раз становился обладателем Кубка Франции.