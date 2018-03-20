"Лион" могут отстранить от еврокубков

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ «Лиону» могут грозить серьезные санкции в связи с открытым дисциплинарным делом по поводу поведения болельщиков на матче с ЦСКА (2:3, 3-3 по сумме двух матчей).

Как передает Report, у французского клуба уже есть 2-летнее условное отстранение от еврокубков, полученное ими в апреле 2017 года за беспорядки на матче с «Бешикташем».

Согласно регламенту УЕФА, если в течение условного срока клуб вновь нарушает регламент, то условные меры становятся реальными. «Лиону» вменяется плохое поведение болельщиков: бросание предметов, использование пиротехники, беспорядки, расистское поведение, заблокированные проходы.

Заседание по делу «Лиона» состоится 31 мая.