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"Лилль" обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу

"Лилль" обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу "Лилль" на выезде победил "Пари Сен-Жермен" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
3 апреля 2021 г. 21:39
Лилль обыграл ПСЖ и вышел на первое место в чемпионате Франции по футболу

"Лилль" на выезде победил "Пари Сен-Жермен" в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид (20-я минута). В компенсированное ко второму тайму время нападающий ПСЖ Неймар получил вторую желтую карточку и покинул поле, а после этого был удален защитник "Лилля" Тьягу Джало.

Отметим, что ПСЖ проиграл "Лиллю" дома впервые за 22 матча, в предыдущий раз "Лилль" праздновал победу в Париже в апреле 1996 года.

"Лилль" вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 66 очков. ПСЖ идет вторым, имея в активе 63 очка. В следующем туре "Лилль" 9 апреля на выезде сыграет с "Мецем", ПСЖ днем позднее в гостях сыграет со "Страсбуром".

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