Лиги конференций: Стали известны все участники стадии 1/8 финала

Стали известны все участники стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Стали известны все участники стадии 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "Фенербахче", единственная турецкая команда на турнире, встречалась с пражской "Славией" в Чехии. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Представитель Стамбула, проигравший сопернику с таким же счетом в первом матче, попрощался с еврокубками. "Славия" вышла в следующий раунд.

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Ответные матчи

24 февраля

21:45. «Карабах» (Азербайджан) - «Марсель» (Франция) - 0:3

Первая игра - 1:3

21:45. «Раннерс» (Дания) - «Лестер» (Англия) - 1:3

Первая игра - 1:4

21:45. «Партизан» (Сербия) - «Спарта» (Прага, Чехия) - 2:1

Первая игра - 1:0

21:45. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

Первая игра - 0:1

21:45. «Будьо Глимт» (Норвегия) - «Селтик» (Шотландия) - 2:0

Первая игра - 3:1

00:00. «Славия» (Прага, Чехия) - «Фенербахче» (Турция) - 3:2

Первая игра - 3:2

00:00. «Витесс» (Нидерланды) - «Рапид» (Вена, Австрия) - 2:0

Первая игра – 1:2

00:00. ПАОК (Греция) - «Мидтуллан» (Дания) - 2:1 (по пенальти – 5:3)

Первая игра - 0:1

Таким образом, АЗ, «Витесс», «Фейеноорд» и ПСВ (все – Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), ЛАСК (Австрия), «Ренн» и «Марсель» (Франция), «Рома» (Италия), «Лестер» (Англия), «Будьо Глимт» (Норвегия), ПАОК (Греция) и «Партизан» (Сербия) вышли на 1/8 финала.