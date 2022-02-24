Лиги конференций: В матче "Карабах" - "Марсель" открыт счет

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Report, гости благодаря забитому мячу на 12-минуте Пап Гуе открыли счет.

Напомним, неделю назад "Марсель" выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.

21:45

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Report, судит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски.

Напомним, неделю назад "Марсель" выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.