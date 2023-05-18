Лига Европы: Сегодня станут известны финалисты

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, "Севилья", сыгравшая в первой игре вничью 1:1 с "Ювентусом" в Италии, на этот раз примет соперника в Испании.

В другом ответном матче полуфинала итальянская "Рома" сыграет с немецким "Байером". "Волки" выиграли первую дуэль - 1:0.

Лига Европы УЕФА

Полуфиналы, ответные игры

18 мая

23:00. "Севилья" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).

Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Первая игра - 1:1.

23:00. "Байер" (Германия) - "Рома" (Италия)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Леверкузен, "Бай Арена"

Первая игра - 0:1.

Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая на "Пушкаш Арене" в столице Венгрии Будапеште.