Лига Европы: Сегодня станут известны финалисты

Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, "Севилья", сыгравшая в первой игре вничью 1:1 с "Ювентусом" в Италии, на этот раз примет соперника в Испании.
В другом ответном матче полуфинала итальянская "Рома" сыграет с немецким "Байером". "Волки" выиграли первую дуэль - 1:0.
Лига Европы УЕФА
Полуфиналы, ответные игры
18 мая
23:00. "Севилья" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).
Севилья, стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Первая игра - 1:1.
23:00. "Байер" (Германия) - "Рома" (Италия)
Судья: Славко Винчич (Словения).
Леверкузен, "Бай Арена"
Первая игра - 0:1.
Отметим, что финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая на "Пушкаш Арене" в столице Венгрии Будапеште.