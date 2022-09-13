Лига чемпионов: Сегодня стартует второй тур группового этапа

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет проведено 8 матчей.

Самый важный матч вечера состоится в группе С. В Мюнхене встретятся немецкая "Бавария" и испанская "Барселона", начавшая групповой этап с победы. Поединок начнется в 23:00 по бакинскому времени. Роберт Левандовски выступит против своей экс-команды, за которую играл 8 лет.

Лига чемпионов

Групповой этап, II тур

13 сентября

Группа А

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)

Очки: "Аякс" - 3. "Наполи" - 3. "Ливерпуль" - 0. "Рейнджерс" - 0.

Группа В

23:00. "Порту" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия)

23:00. "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

Очки: "Атлетико" - 3. "Брюгге" - 3. "Порту" - 0. "Байер" - 0.

Группа С

20:45. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Интер" (Италия)

23:00. "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)

Очки: "Барселона" - 3. "Бавария" - 3. "Интер" - 0. "Виктория" - 0.

Группа D

20:45. "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)

23:00. "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

Очки: "Спортинг" - 3. "Тоттенхэм" - 3. "Марсель" - 0. "Айнтрахт" - 0.

Отметим, что остальные матчи II тура состоятся 14 сентября.