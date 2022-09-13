Лига чемпионов: Сегодня стартует второй тур группового этапа

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день будет проведено 8 матчей.
Самый важный матч вечера состоится в группе С. В Мюнхене встретятся немецкая "Бавария" и испанская "Барселона", начавшая групповой этап с победы. Поединок начнется в 23:00 по бакинскому времени. Роберт Левандовски выступит против своей экс-команды, за которую играл 8 лет.
Лига чемпионов
Групповой этап, II тур
13 сентября
Группа А
23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)
Очки: "Аякс" - 3. "Наполи" - 3. "Ливерпуль" - 0. "Рейнджерс" - 0.
Группа В
23:00. "Порту" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия)
23:00. "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Очки: "Атлетико" - 3. "Брюгге" - 3. "Порту" - 0. "Байер" - 0.
Группа С
20:45. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Интер" (Италия)
23:00. "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)
Очки: "Барселона" - 3. "Бавария" - 3. "Интер" - 0. "Виктория" - 0.
Группа D
20:45. "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)
23:00. "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
Очки: "Спортинг" - 3. "Тоттенхэм" - 3. "Марсель" - 0. "Айнтрахт" - 0.
Отметим, что остальные матчи II тура состоятся 14 сентября.